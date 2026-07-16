Популярную диету связали с повышенным риском развития рака

Популярная кетодиета, которую многие используют для похудения, может повышать риск развития рака тонкой кишки. К такому выводу пришли ученые из Массачусетского технологического института. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

В эксперименте мышей с генетической предрасположенностью к раку кишечника перевели на кетогенную, обычную или высококалорийную жирную диету. У животных на кетодиете опухоли тонкой кишки возникали так же часто, а иногда даже чаще, чем у мышей, получавших калорийную жирную пищу.

Исследование показало, что дело не в кетоновых телах, а в самом процессе переработки большого количества жиров. Он ускорял деление стволовых клеток тонкой кишки, что повышало вероятность образования опухолей. При этом в толстой кишке кетодиета, наоборот, подавляла развитие рака.

Авторы подчеркивают, что результаты получены на мышах и требуют подтверждения в исследованиях с участием людей. Тем не менее они считают, что влияние кетодиеты на разные отделы кишечника может существенно отличаться, поэтому ее потенциальные эффекты нельзя считать одинаковыми для всего организма.