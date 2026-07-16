Развеян популярный миф об опасности эпидуральной анестезии

Эпидуральная анестезия во время родов не повышает риск возникновения серьезных осложнений у новорожденных и не связана с развитием детского церебрального паралича (ДЦП) в дальнейшем. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие результаты крупнейшего анализа по этой теме в журнале The BMJ.

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Ученые проанализировали данные 495 695 родов в Шотландии, произошедших с 2007 по 2019 год. Около четверти женщин получали эпидуральную анестезию. Исследователи оценивали риск тяжелых неврологических повреждений у младенцев, сепсиса, тяжелых нарушений дыхания, низкой оценки по шкале Апгар, смерти в первые 28 дней жизни, а также диагноза ДЦП в последующие годы.

Анализ показал, что серьезные неврологические осложнения встречались крайне редко, менее чем у одного ребенка на тысячу родов. При этом эпидуральная анестезия не была связана с повышением риска ни одного из изученных неблагоприятных исходов, включая повреждение мозга, тяжелые заболевания новорожденных, сепсис, смерть или развитие ДЦП.

Авторы отмечают: благодаря почти полумиллиону проанализированных родов и длительному наблюдению за детьми выяснилось, что эпидуральная анестезия является безопасным методом обезболивания во время родов и может использоваться без опасений за здоровье ребенка.