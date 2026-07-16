Впервые определен «мутационный» предел продолжительности жизни человека

Ученые впервые оценили то, насколько случайные изменения ДНК, накапливающиеся в клетках с возрастом, влияют на долголетие. Оказалось, что подобные мутации ограничивают продолжительность жизни людей на отметке в 146-194 лет, что вдвое больше текущих показателей долголетия, сообщила пресс-служба "Сколтеха" (входит в группу ВЭБ.РФ).

"Мы показали, что соматические мутации вносят значительный вклад в старение, но не могут сами по себе объяснить наблюдаемую смертность. Это означает, что другие механизмы старения - например, потеря протеостаза, митохондриальная дисфункция или эпигенетические изменения - вносят сопоставимый вклад в ограничение продолжительности жизни", - пояснил научный сотрудник Центра био- и медицинских технологий "Сколтеха" Дмитрий Крюков, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Ученые их "Сколтеха" и Института искусственного интеллекта AIRI совершили это открытие в рамках проекта, нацеленного на изучение того, насколько сильно соматические мутации ограничивают продолжительность жизни человека. Подобные случайные изменения в структуре ДНК не передаются по наследству, но при этом они могут вызывать существенные сбои в работе отдельных клеток, тканей и органов.

Для получения подобных сведений исследователи создали многоступенчатую математическую модель, которая позволила последовательно "включать" различные механизмы старения и оценивать, как долго мог бы жить человек, если бы все обратимые процессы старения были устранены, кроме соматических мутаций. Эти расчеты показали, что даже при полном устранении всех прочих обратимых признаков старения такие мутации ограничивают медианную продолжительность жизни человека диапазоном в 146-194 лет.

"Мы обнаружили большие различия между разными типами тканей. Нейроны и кардиомиоциты, лишенные способности к делению, оказались главным ограничивающим фактором - мутации в их ДНК снижают продолжительность жизни с 1759 (для гипотетического нестареющего организма человека) до 156 лет. В то же время ткани с высокой регенеративной способностью - например, печень - могут поддерживать свою функцию на протяжении тысяч лет за счет постоянного обновления клеток", - добавил стажер-исследователь "Сколтеха" Евгений Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как отмечают ученые, результаты их расчетов говорят о том, что теперь биологи смогут количественно оценивать то, насколько сильно каждая конкретная мутация может сокращать жизнь человека, и сравнивать их с другими процессами старения. Это позволит ученым понять, что именно сильнее всего ускоряет старение тела человека, и затем учесть эти сведения при разработке терапий и подходов, нацеленных на продление здоровой жизни.