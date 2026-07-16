Создана химиотерапия, которая в полтора раза эффективнее дорогих лекарств

Российские ученые разработали новую форму химиотерапии на базе молекул-гибридов, которая оказалась в 1,5 раза более эффективной при борьбе с устойчивыми новообразованиями, чем озимертиниб, одно из самых новых и дорогостоящих лекарств от рака. Об этом сообщила пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).

"По правилам медицинской химии молекула должна подойти к рецептору в организме, как ключ к замку. Нам удалось найти именно такой идеальный "ключ". Оказалось, что добавление в ее структуру всего одного элемента - хлора - позволяет молекуле наиболее эффективно останавливать деление опухолевых клеток, приводя к их гибели", - заявила старший научный сотрудник Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Ольга Миколайчук, чьи слова приводит пресс-служба РНФ.

Как объясняют ученые, значительная часть современных форм химиотерапии уничтожает опухоль, блокируя определенные рецепторы на поверхности раковых клеток, играющие важную роль в их размножении. В частности, многие препараты блокируют рецептор эпидермального фактора роста (EGFR) - белок, который слишком активен в раковых клетках и позволяет им бесконтрольно делиться.

В некоторых случаях в структуре EGFR возникают мутации, которые мешают воздействию почти всех уже существующих форм химиотерапии и которые заставляют ученых искать альтернативы для этих молекул. Российским ученым удалось создать высокоэффективное средство от стойких к терапии вариаций рака на базе гибридных молекул - веществ, которые объединяет в одной молекуле два разных соединения, способных воздействовать на опухолевые клетки.

Ученые обнаружили, что одна из таких молекул, состоящая из двух сцепленных друг с другом азотосодержащих кольцеобразных органических молекул, приобретает очень мощные противораковые свойства, если встроить в нее одиночный атом хлора. Данное соединение способно связываться с белком EGFR не только в его активном центре, но за его пределами - в тех участках, которые не затрагиваются мутацией.

Благодаря этому это вещество даже без добавления хлора убивает клетки рака легких, печени и прямой кишки и рака груди с эффективностью, сопоставимой с силой действия озимертиниба, одного из самых новых и дорогих лекарств для борьбы с устойчивыми опухолями. В свою очередь, добавление хлора повышает эффективность новой молекулы в 1,5 раза, что в перспективе позволит повысить эффективность и удешевить лечение стойких к химиотерапии форм новообразований, подытожили ученые.