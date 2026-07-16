Ученые создали гель для доставки пробиотиков и хранения бактерий

Ученые Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) запатентовали биоразлагаемый криогель, который позволяет сохранять жизнеспособность микроорганизмов при комнатной температуре. Инновационный материал обеспечит адресную доставку пробиотиков в медицине и упростит хранение бактерий в пищевой промышленности.

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Как сообщили ТАСС в пресс-службе вуза, разработка велась в рамках проекта «Новые материалы медицинского и пищевого назначения» программы «Приоритет-2030». Новый криогель найдет применение в медицине для таргетной доставки лекарств, в биофармацевтике – для хранения коллекционных штаммов бактерий, а также в производстве БАДов и функциональных продуктов питания. Кроме того, материал планируется использовать в пищепроме для консервации заквасок кисломолочной продукции и в сельском хозяйстве при создании микробиологических препаратов.

Ключевая особенность геля – способность сохранять бактерии без дорогостоящих и энергозатратных условий консервации. Традиционные методы, такие как лиофилизация и глубокая криоконсервация, требуют строгих температурных режимов, тогда как новосибирская разработка позволяет хранить микроорганизмы длительное время без создания специальных условий.

Материал был получен методом двухстадийного синтеза с добавлением альдегида по щадящей технологии, исключающей использование высоких температур и агрессивных сред. Руководитель проекта, младший научный сотрудник Центра технологического превосходства НГТУ, кандидат биологических наук Анастасия Корель пояснила, что модификация хитозана снизила цитотоксичность полимера, сделав его полностью безопасным для клеток кишечника.

Исследовательница также описала механизм действия новинки. Попадая в кислую среду желудка, гель не подвергается деградации и выполняет функцию защитной капсулы для бактерий. При дальнейшем прохождении в кишечник материал оказывается в слабощелочной среде, где постепенно растворяется, что обеспечивает пролонгированное высвобождение и адресную доставку пробиотиков.