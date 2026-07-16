Какой анализ крови может предсказать деменцию за десять лет до симптомов

Международные учёные разработали метод ранней диагностики деменции, который позволяет выявить риск развития когнитивных нарушений задолго до появления первых клинических признаков. Согласно исследованиям, анализ крови на специальный биомаркер p-tau217 способен спрогнозировать вероятность заболевания за десять лет до того, как пациент столкнётся с проблемами памяти и мышления. Об этом 15 июля сообщил портал Medical Xpress.

Прорыв в диагностике нейродегенеративных заболеваний

Открытие представляет значительный прогресс в области профилактической медицины. До сих пор деменция диагностировалась в основном на поздних стадиях, когда необратимые изменения в мозге уже произошли. Новый подход даёт врачам возможность выявить риск заболевания у пациентов, которые ещё не испытывают никаких симптомов и чувствуют себя полностью здоровыми.

Биомаркер p-tau217 является белком, связанным с патологическими процессами, происходящими при болезни Альцгеймера и других формах деменции. Его обнаружение в крови указывает на то, что в мозге начинают накапливаться вредоносные белки, которые постепенно разрушают нейроны и нарушают когнитивные функции.

Значение раннего выявления

Возможность предсказать развитие деменции за десять лет открывает новые перспективы для профилактического лечения. Пациенты, у которых обнаружены признаки риска, смогут начать принимать профилактические меры, включая изменение образа жизни, когнитивные тренировки и, возможно, медикаментозную терапию на ранних стадиях патологического процесса.

Это особенно важно, учитывая, что деменция является одним из наиболее распространённых нейродегенеративных заболеваний среди пожилого населения. Ранняя диагностика позволит врачам и пациентам лучше планировать лечение и подготовиться к возможным изменениям в состоянии здоровья.

Исследование подтверждает растущее значение биомаркеров в современной медицине и демонстрирует, как развитие технологий анализа крови помогает выявлять заболевания на самых ранних стадиях, когда медицинское вмешательство может быть наиболее эффективным.