Бородавка от жабы и ещё 5 мифов, верить которым — ошибка

Можно ли заболеть менингитом без шапки, получить бородавки от жабы или ангину от мороженого? Разобрались, что о детских страшилках говорит наука.

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Нельзя закатывать глаза в лифте — можно остаться косоглазым

Каждого хотя бы раз предупреждали, что если специально закатить глаза или долго косить ими, они могут «застрять». Иногда к этой байке добавляли, что если закатить глаза во время спуска или подъёма кабины лифта, то глаза останутся в таком положении.

На самом деле глазное яблоко удерживают в правильном положении специальные мышцы. Они работают согласованно и позволяют смотреть во все стороны. Когда человек специально закатывает глаза, мышцы выполняют привычное движение. Как только усилие прекращается, мышцы возвращают глаз в привычное положение.

По такому же принципу работает и миф про косоглазие. Если ненадолго скосить глаза, они не останутся такими навсегда. Офтальмологи подчёркивают, что глаза не могут «застрять» в одном положении, если нет патологий. Косоглазие может быть вызвано отсутствием коррекции зрения, а также повреждением мышц или нервов.

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Нельзя чихать в себя — вывалятся глаза

Эта страшилка звучала особенно убедительно: во время чиха давление становится таким высоким, что глаза могут буквально выскочить из глазниц.

Давления, которое возникает во время обычного чиха, недостаточно, чтобы вытолкнуть глазное яблоко из глазницы, поэтому во время чиха глаза не могут выскочить из орбит.

Однако доля правды в этой страшилке всё же есть: если во время чиха зажать рот и нос, то давление может распределиться неправильно и повредить структуры среднего уха. Именно поэтому после неудачной попытки сдержать чих у некоторых людей закладывает уши или они чувствуют неприятный хлопок.

Серьёзные осложнения после чиха в себя встречаются редко, в медицинской литературе описаны случаи повреждения барабанной перепонки, разрыва мелких сосудов и других травм, связанных с подавлением чихания. Врачи советуют не задерживать чих силой. Более безопасным будет прикрыть рот и нос салфеткой или чихнуть в сгиб локтя.

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Холодная вода + мороженое = ангина

Под словом «ангина» обычно подразумевают острый тонзиллит. Его могут вызывать вирусы или различные бактерии. Пока инфекция не попала в организм, холодная вода сама по себе не способна запустить болезнь.

Холодные напитки могут временно раздражать чувствительную слизистую или усиливать неприятные ощущения, если воспаление уже развивается. Кажется, будто болезнь началась именно после употребления мороженого, хотя настоящая причина — инфекция, которая уже находилась в организме.

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Бородавки от жабы

Пожалуй, это одна из самых живучих страшилок. Кожа лягушек и жаб покрыта неровностями, поэтому поверить в то, что от этих земноводных можно подхватить бородавки, очень легко.

Появление бородавок связано с вирусом папилломы человека (HPV). Он проникает в кожу через небольшие трещины, ссадины или другие микроповреждения. Заразиться можно при контакте с человеком, у которого уже есть бородавки, или через предметы и поверхности, на которых сохраняется вирус.

American Academy of Dermatology опровергает связь между земноводными и бородавками — это распространённое заблуждение. Жабы и лягушки не переносят человеческий вирус папилломы, поэтому стать причиной бородавок не могут.

Если не носить шапку, можно заболеть менингитом

Эта фраза сильно пугала, потому что слово «менингит» звучит действительно страшно. На самом деле связи между прогулкой без шапки и воспалением оболочек головного мозга нет.

Менингит развивается, когда оболочки головного и спинного мозга воспаляются из-за вирусов или бактерий. Сам по себе холодный воздух не переносит возбудителей болезни и не вызывает воспаления.

Почему же это убеждение оказалось таким живучим? Всё просто: зимой люди чаще находятся в закрытых помещениях, больше контактируют друг с другом и легче передают друг другу респираторные инфекции. Некоторые из них в редких случаях способны привести к менингиту. Кажется, будто виноват холод, хотя настоящая причина — инфекция.

Шапка всё равно полезна. Она помогает сохранить тепло и снижает риск переохлаждения, но считать её средством защиты от менингита нельзя.

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Купаться сразу после еды опасно

Многие выросли с правилом: после еды нужно обязательно подождать, пока всё переварится, иначе в воде сведёт мышцы и можно утонуть, однако современные исследования не подтверждают такую связь.

После еды часть кровотока действительно перераспределяется к органам пищеварения, но мышцы и остальные системы не остаются без кровоснабжения. После плотного обеда интенсивная нагрузка может вызвать тяжесть или тошноту, однако убедительных данных, что обычный приём пищи сам по себе повышает риск судорог или утопления, нет. Если человек хорошо себя чувствует, можно спокойно зайти в воду после лёгкого перекуса.

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Детские запреты редко возникали на пустом месте, но со временем реальные советы смешались с выдуманными последствиями. Сегодня известно, что часть заболеваний не связана с холодом, движением глаз или прикосновением к животным, а с инфекциями, особенностями работы организма или образом жизни. Гораздо полезнее понимать механизмы развития болезней, чем бояться, что глаза «застрянут» в одном положении, мороженое вызовет ангину, а прогулка без шапки закончится менингитом.

Важные исследования

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