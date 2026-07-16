МРТ показала, чем отличается предрасположенный к отрицательным эмоциям мозг

Некоторые люди сильнее переживают напасти. Очевидно, причины такой уязвимости кроются в устройстве мозга. Поискам таких индивидуальных особенностей посвящено новое исследование. Его результаты — несколько неожиданные — увидели свет на страницах Nature Communications.

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Индивидуальную склонность к болезненному переживанию негатива психологи называют нейротизмом. Долгое время считалось, что корни такой предрасположенности следует искать в миндалевидном теле, оно же амигдала, которое занимается обработкой эмоций в целом. Но убедительных доказательств не было.

«Долгие годы миндалевидное тело рассматривали как центральный узел обработки негативных эмоций. Однако наши результаты показывают, что это предположение не подтверждается при использовании стандартных функциональных МРТ-парадигм, которые применялись до сих пор. Это не значит, что миндалевидное тело неважно для эмоций. Но, похоже, предпосылки к настолько очевидным индивидуальным различиям надо искать не там», — говорит психолог Маурицио Сикорелло из Центрального института психического здоровья (CIMH) в Германии, ведущий автор исследования.

В экспериментах приняли участие более 400 человек с разной степенью нейротизма. Под контролем функциональной магнитно-резонансной томографии они оценивали разные картинки — сцены, лица, фигуры, — а также сопоставляли геометрические фигуры (когнитивная нагрузка).

Ни миндалина, ни островковая кора, ни другие зоны головного мозга, которые были объектами внимания исследователей, значимой связи с нейротизмом или стрессом не показали. Зато была зарегистрирована активность нейросетей, отвечающих за восприятие, телесные ощущения и планирование действий.

«Эмоциональные черты личности, по-видимому, зарождаются не в отдельных зонах мозга, а через взаимодействие распределенных мозговых сетей», — объясняет профессор Кристиан Шмаль из CIMH, руководивший работой.

Результаты проверили при помощи алгоритмов машинного обучения — обучили модель на 70% полученных данных и протестировали на остальных 30%. В процессе 1176 симуляций исключали различные центры мозга и перетасовывали показатели нейротизма. Выводы были подтверждены.