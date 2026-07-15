Как изменится наш рацион к 2035 году

В мире около 1% населения придерживаются полноценного здорового и рационального питания. Одни считают калории, другие ежедневно становятся на весы и ограничивают себя во всем, третьи следят за обзорами и выбирают на завтрак смузи из овощей. Всего за несколько лет в привычном рационе россиянина стали появляться сложные ферментированные продукты и блюда, как кимчи и мисо-супы, те же азиатские мотивы с добавлением матчи и черного кунжута или гибридные блюда и миксы — десерты с икрой или трюфелем. Представление о питании в последние годы меняется коренным образом. Сам собой напрашивается вопрос: «Что же будет на наших тарелках через 10 лет?» Подробнее — в материале MIR24.TV.

© Мир24

«Представьте: вы приходите на кухню, сканируете смартфон, и умный прибор распечатывает для вас сбалансированный ужин, состав которого идеально подходит под показатели вашего здоровья именно сегодня. Это не кадры из научно-фантастического фильма, а вполне реальные технологии, которые активно проникают в нашу жизнь», — Ирина Карапетова, эксперт по здоровому питанию, доцент Финансового университета при Правительстве РФ (г. Москва).

Клеточное мясо — не замена, а эволюция

Главный тренд ближайшего десятилетия — уход от традиционного животноводства в сторону культивируемого мяса. Ученые уже научились выращивать мясные волокна в биореакторах из стволовых клеток животных.

Через 10 лет бургер из «лабораторной» говядины перестанет быть деликатесом для богатых и станет привычным товаром на полках супермаркетов. Это не только этично (без вреда для животных), но и экологично: такое производство потребляет на 90% меньше воды и земли, чем классические фермы.

Персонализация. Еда по «рецепту» вашего ДНК

Сегодня мы выбираем диеты, ориентируясь на советы из интернета. Завтра — на данные наших анализов. Индустрия нутригеномики сделает питание строго индивидуальным. Гаджеты будут в реальном времени мониторить уровень глюкозы, витаминов и микроэлементов в вашей крови.

Ирина Карапетова говорит: искусственный интеллект будет корректировать продуктовый список так, чтобы еда превратилась в «лекарство», предотвращающее болезни еще до их появления. Хотите — будет персонализированный коктейль, хотите — индивидуальный план питания для вашего смарт-холодильника.

Вертикальные фермы и «городские огороды»

Транспортировка продуктов через полмира уходит в прошлое. В мегаполисах будущего все популярнее становятся вертикальные фермы — огромные автоматизированные теплицы прямо внутри зданий.

Салат, клубника и пряные травы, выращенные без пестицидов прямо в центре города, будут попадать на стол в день сбора. Это гарантирует свежесть и отсутствие «углеродного следа» от долгой перевозки.

Новые источники белка — насекомые и водоросли

«Да, пора привыкать: протеиновые батончики и паста из сверчковой муки или водорослей могут стать нормой. Это концентрированный белок, который гораздо дешевле и проще в производстве, чем любой другой. Сначала это будет «скрытое» присутствие в составе продуктов (в виде добавок в выпечку или снеки), а затем и вполне узнаваемые блюда в ресторанах высокой кухни», — размышляет Ирина Карапетова.

Безотходное производство

Уже через 10 лет мы будем вспоминать об огромном количестве пищевых отходов как о варварстве.

Технологии «циркулярной экономики» позволят перерабатывать все: из кожуры фруктов будут делать съедобную упаковку, а из кофейной гущи — функциональные добавки для здоровья. Понятие «мусор» в контексте еды практически исчезнет.

Стоит ли бояться?

Многие с опаской смотрят на «искусственную» еду. Но важно понимать, что технологии будущего направлены не на то, чтобы заменить вкус настоящих продуктов, а на то, чтобы сделать еду доступнее, безопаснее и полезнее.

«Конечно, традиционные стейки и бабушкины пироги никуда не денутся, — завершает разговор Ирина Карапетова. — Они перейдут в разряд «крафтовых» и премиальных продуктов для особых случаев. Но в ежедневном рационе нас ждет настоящая фуд-революция. Будущее уже на тарелке — и оно выглядит довольно аппетитно».

А как вы относитесь к мясу из пробирки? Готовы ли вы променять привычный обед на «диету будущего»? Делитесь своим мнением!