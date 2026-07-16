Ученые выяснили причину связи стресса и эмоционального переедания

Исследователи НИУ ВШЭ изучили, почему некоторые люди начинают переедать под воздействием негативных эмоций. Работа показала, что при расстройствах пищевого поведения автономная нервная система может находиться в состоянии постоянного напряжения, из-за чего организму сложнее адаптироваться к стрессу.

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В пресс-службе вуза отметили, что в исследовании участвовали 64 добровольца с лишним весом. Участникам показывали неприятные изображения и фотографии еды, а ученые отслеживали изменения сердечного ритма, активности лицевых мышц и электрических характеристик кожи.

Анализ показал, что у людей с эмоциональным перееданием кожно-гальваническая реакция была выше нормы, что указывает на повышенное возбуждение нервной системы. Также они почти не реагировали на изображения еды изменением сердечного ритма, в отличие от здоровых людей. Ученые считают, что эти особенности могут объяснять низкую эффективность части существующих методов лечения.