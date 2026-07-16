Российские врачи впервые применили ИИ для диагностики рака шейки матки

Специалисты Сеченовского университета впервые в России применили искусственный интеллект (ИИ) для анализа кольпоскопических изображений при диагностике рака шейки матки и предраковых состояний. В ходе исследования заключения нейросети совпали с выводами врачебного консилиума в 93% случаев, сообщили ТАСС в пресс-службе университета.
"Для обработки кольпоскопических изображений в России искусственный интеллект раньше не использовали, мы сделали это впервые", - сообщила профессор кафедры акушерства и гинекологии №1 Сеченовского университета Теа Джибладзе.
В исследовании приняли участие пациентки Сеченовского центра материнства и детства в возрасте от 18 до 45 лет, у которых во время обследования были выявлены патологии шейки матки. После цитологического исследования, тестирования на вирус папилломы человека и кольпоскопии полученные изображения обработала нейросеть, разработанная российской компанией. Алгоритм анализировал данные без информации о поставленном диагнозе.
Результаты работы ИИ сравнили с заключением консилиума из трех акушеров-гинекологов. Совпадение составило 93%, а в остальных случаях нейросеть определяла изменения как менее тяжелые. Последующее гистологическое исследование подтвердило окончательные диагнозы пациенток.
По словам Джибладзе, исследование показало, что использование программы с ИИ является перспективным методом, который может стать частью комплексной диагностики и скрининга, позволяющего выявлять группы риска. Это позволит вовремя направлять женщин на углубленное обследование и диагностировать изменения на самых ранних стадиях.
Кроме того, она отметила, что необходимо продолжать обучать нейросети.
"При этом ИИ не должен заменять врача, он должен служить инструментом поддержки принятия решений, особенно когда ресурсы ограничены, в том числе в регионах с недостаточной доступностью экспертной помощи", - подытожила врач.