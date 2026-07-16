Российские врачи впервые применили ИИ для диагностики рака шейки матки

Специалисты Сеченовского университета впервые в России применили искусственный интеллект (ИИ) для анализа кольпоскопических изображений при диагностике рака шейки матки и предраковых состояний. В ходе исследования заключения нейросети совпали с выводами врачебного консилиума в 93% случаев, сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

"Для обработки кольпоскопических изображений в России искусственный интеллект раньше не использовали, мы сделали это впервые", - сообщила профессор кафедры акушерства и гинекологии №1 Сеченовского университета Теа Джибладзе.

В исследовании приняли участие пациентки Сеченовского центра материнства и детства в возрасте от 18 до 45 лет, у которых во время обследования были выявлены патологии шейки матки. После цитологического исследования, тестирования на вирус папилломы человека и кольпоскопии полученные изображения обработала нейросеть, разработанная российской компанией. Алгоритм анализировал данные без информации о поставленном диагнозе.

Результаты работы ИИ сравнили с заключением консилиума из трех акушеров-гинекологов. Совпадение составило 93%, а в остальных случаях нейросеть определяла изменения как менее тяжелые. Последующее гистологическое исследование подтвердило окончательные диагнозы пациенток.

По словам Джибладзе, исследование показало, что использование программы с ИИ является перспективным методом, который может стать частью комплексной диагностики и скрининга, позволяющего выявлять группы риска. Это позволит вовремя направлять женщин на углубленное обследование и диагностировать изменения на самых ранних стадиях.

Кроме того, она отметила, что необходимо продолжать обучать нейросети.