Раскрыт механизм накопления жира в печени при развитии стеатоза

Молекулярные биологи из США выяснили, что ключевую роль в развитии стеатоза играет глицерин-3-фосфат — короткая молекула, меняющая работу нескольких цепочек генов в клетках печени таким образом, что те начинают активно преобразовать углеводы в жиры. Блокировка выработки этого вещества поможет замедлить развитие заболевания, пишут исследователи в статье, опубликованной в научном журнале Science Signaling.

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«Проведенные нами опыты указывают, что глицерин-3-фосфат играет роль ключевого сигнала, который активирует набор связанных с нутриентами белков в клетках печени и заставляет их вырабатывать новые жировые молекулы. При развитии ожирения концентрация глицерина, а также активность связанного с ним фермента глицеринкиназы, заметно возрастает в организме человека, что способствует развитию стеатоза», — пишут исследователи.

К такому выводу пришла группа американских молекулярных биологов под руководством профессора Аризонского университета (США) Фредрика Вандисфорда при изучении, какую роль в метаболизме жиров в клетках печени играют различные производные глицерина. Данные молекулы сами по себе могут участвовать в синтезе новых жировых молекул, но при этом они также регулируют синтез гликогена, основной формы запасания углеводов в теле человека.

Данная особенность веществ побудила ученых проследить, как подавление их выработки будет влиять на жизнедеятельность клеток печени мышей, питавшихся нормальной или высококалорийной диетой. В ходе опытов биологи обнаружили, что подавление выработки одной из таких молекул, глицерин-3-фосфата, приводит к резкому замедлению в накоплении жира в печени мышей, питавшихся высококалорийной диетой. Далее ученые проследили, как глицерин-3-фосфат влияет на обмен веществ в отдельных клетках печени. Опыты показали, что данная молекула особым образом воздействует на цепочку генов mTORC1, регулирующую реакцию клеток на различные нутриенты, и заставляет ее активировать несколько ферментов, связанных с преобразованием углеводов в жиры.

Ключевую роль в этих процессах, как обнаружили профессор Вандисфорд и ученые, играет фермент глицеринкиназа, преобразующий глицерин в глицерин-3-фосфат. Это делает его перспективной "мишенью" для разработки препаратов, которые будут избирательным образом подавлять активность данного белка в клетках печени и тем самым замедлять развитие стеатоза при высококалорийной диете, подытожили ученые.

О стеатозе

Стеатоз часто развивается у людей с лишним весом и ожирением в результате накопления жира в гепатоцитах, основных клетках печени. Его развитие приводит к появлению очагов хронических воспалений, а также способствует образованию фиброза и цирроза печени. Это побуждает ученых изучать механизмы развития данной болезни и создавать терапии, которые предотвращали бы накопление жира или подавляли вызываемые им сбои в работе клеток печени.