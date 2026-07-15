Известная приправа может спасти хрящи от разрушения

Куркумин — активное вещество куркумы — в сочетании с витамином D может замедлять разрушение суставного хряща при остеоартрите.

Как сообщает журнал Nutrients, ученые смоделировали остеоартрит коленного сустава у 30 крыс, после чего в течение 12 недель давали животным витамин D, куркумин, комбинацию этих веществ либо не проводили дополнительного лечения.

Исследователи оценивали отек колена, способность животных опираться на поврежденную конечность, состояние хряща и уровень воспаления в суставе, пишет Лента.ру.

Витамин D и куркумин по отдельности уменьшали отек, облегчали нагрузку на больную лапу и замедляли повреждение хрящевой ткани. Наиболее выраженный эффект наблюдался при их совместном применении: толщина хряща почти восстановилась до показателей здоровых животных, а оценка степени его разрушения снизилась примерно втрое по сравнению с группой без лечения.

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