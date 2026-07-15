Найдена неожиданная причина повышенного риска рака легких

Ученые установили, что избыток жира в области живот может повышать риск развития рака легких, подавляя естественную противоопухолевую защиту организма. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Thoracic Oncology (JTO).

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Исследователи проанализировали данные 1170 нынешних и бывших курильщиков. В исследование вошли 576 пациентов с немелкоклеточным раком легкого I–II стадии и столько же участников из группы высокого риска, проходивших скрининг. Вместо традиционного ИМТ ученые оценили площадь жировой ткани в области живота по данным компьютерной томографии.

Анализ показал, что именно большое количество абдоминального жира было связано с более высокой вероятностью развития рака легких.

Чтобы выяснить возможный механизм этой связи, исследователи изучили состояние иммунной системы в легких. У людей с ожирением они обнаружили повышенное количество регуляторных Т-клеток, которые подавляют противоопухолевый иммунный ответ. При этом активность иммунных клеток, способных распознавать и уничтожать опухолевые клетки, оказалась сниженной.

«Проточный анализ лейкоцитов дыхательных путей пациентов с высоким уровнем триглицеридов в крови также указываел на ослабление иммунного надзора в легких», — отметили ученые.

Полученные результаты подтвердились и в экспериментах: при избытке жировой ткани опухоли легких развивались быстрее.

Авторы отмечают, что некоторые предыдущие исследования указывали на возможную связь высокого индекса массы тела (соотношения веса и роста) со сниженным риском рака легких. Однако новая работа показывает, что ИМТ не всегда отражает количество потенциально опасного жира. По мнению исследователей, именно объем абдоминальной области может быть более информативным маркером риска развития заболевания.