Российские ученые нашли антитело против многих штаммов гриппа

Ежегодно в мире вирусом гриппа заболевает около миллиарда человек, что в более чем в пяти миллионах случаев сопровождается тяжелыми осложнениями. Сложность терапии гриппа заключается в быстром накоплении мутаций в поверхностных белках вирусной оболочки. Команда исследователей из ФИЦ Биотехнологии РАН, НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи и НИЦ Курчатовский институт изучила структуру и свойства, разработанного ранее антитела G2.3, которое распознает и успешно нейтрализует различные варианты вируса гриппа. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы на страницах International Journal of Biological Macromolecules.

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Сезонный грипп — одна из самых распространенных и контагиозных инфекций дыхательных путей, ежегодно уносящая более 600 тысяч человеческих жизней. Массово заражают людей два типа вируса гриппа — A и B, причем только первый вызывает пандемии. Вирусы гриппа типа A делятся на подтипы в зависимости от видов сложных белковых молекул на поверхности вирусной частицы, называемых гемагглютинин и нейраминидаза. Сейчас ученым известно 18 вариантов гриппа A, классифицируемых по гемагглютининам, и 11 вариантов — по нейраминидазе. Такое разнообразие поверхностных белков позволяет вирусу стремительно мутировать и избегать иммунной системы.

Антитела — это белковые молекулы, которые являются одним из компонентов иммунной системы, вырабатываются в ответ на вторжение «чужаков»: вирусов, бактерий или паразитов и, связываясь с ними, осуществляют их нейтрализацию.

Ранее в НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи было разработано антитело G2.3, связывающееся с гемагглютинином и нейтрализующее различные варианты вируса. Коллективу российских исследователей удалось установить пространственную структуру комплекса гемагглютинина со связавшемся антителом и детально охарактеризовать такое связывание.

«В отличие от большинства животных антитела семейства верблюдовых отличаются уникальным строением: в них есть только две тяжелые цепи, а легкие цепи отсутствуют. Отбор и модификация таких антител намного проще, а малый размер и структура вариабельных участков позволяет им узнавать участки патогенов, иногда недоступные для более крупных антител, имеющих классическое строение. На основе таких антител создаются средства терапии против широкого спектра инфекций. Ранее в нашем центре было разработано "верблюжье" антитело G2.3, которое связывается с гемагглютинином и нейтрализует разные подтипы вируса гриппа A, однако механизм такой нейтрализации и детали связывания были неизвестны», — рассказал один из авторов научной статьи Дмитрий Щебляков, зав. лаборатории иммунобиотехнологии НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи.

В новой работе российские ученые получили комплекс гемагглютинина H1 вируса гриппа типа A со связавшимся с ним антителом G2.3. Этот комплекс был исследован криоэлектронной микроскопией — современным методом изучения пространственной структуры крупных макромолекул с высоким уровнем детализации.

Было установлено, что G2.3 связывается с высоко консервативной (редко претерпевающей мутации) областью гемагглютинина, т.н. «стержневым» участком. Консервативность участка связывания и стала причиной широкой нейтрализующей активности антитела, что было альтернативно подтверждено биохимическими методами. Кроме того, исследователям удалось получить лабораторный штамм вируса, который избегал связывания с антителом, и выяснить какие мутации гемагглютинина привели к таким последствиям. К счастью, в природе такие мутации гемагглютинина к настоящему времени не описаны. В настоящее время антитело G2.3 прошло первую фазу клинических исследований.