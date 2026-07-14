В РФ создадут игровую платформу для тренировки памяти пожилых людей

Первую в России игровую платформу для тренировки когнитивных способностей людей старшего возраста разрабатывают при участии специалистов в области геронтологии. Об этом сообщают "Известия".

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Проект "Академия ясного ума", поддержанный Институтом развития интернета, объединит мини-игры для развития памяти, внимания, логики и скорости обработки информации. Первые игровые механики планируется запустить в социальной сети "Одноклассники".

«Игровые механики должны приносить удовольствие, а вместе с этим помогать поддерживать когнитивную активность. При разработке мы изучили мировой опыт подобных проектов, а по мере развития платформы планируем привлекать врачей, геронтологов и нейропсихологов для оценки эффективности игровых механик», — рассказал газете руководитель проекта Виталий Козлов.

Концепцию платформы поддержал Минздрав РФ, пишет издание. В перспективе сервис сможет отслеживать активность пользователей для долгосрочного мониторинга их когнитивного состояния.