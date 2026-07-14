Выявлена связь курения вейпов со снижением выносливости у молодых

Международный коллектив медиков открыл свидетельства того, что употребление вейпов и электронных сигарет уже в молодом возрасте ведет к негативным переменам в структуре кровеносных сосудов, снижению жизненной емкости легких и другим последствиям, которые в среднем на 15% снижают физическую готовность. Об этом сообщила пресс-служба Европейского респираторного общества (ERS).

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«Наши наблюдения показывают, что употребление вейпов, как и курение табака, ведет к массе негативных изменений в работе сосудов и легких, которые проявляют себя во время физических нагрузок. В результате этого физическая готовность любителей электронных сигарет стала на 15% ниже, чем у их сверстников, которые никогда не курили», — заявил научный сотрудник Городского университета Манчестера (Великобритания) Азми Файсал, чьи слова приводит пресс-служба ERS.

Файсал и другие ученые пришли к такому выводу в рамках эксперимента с участием 75 молодых добровольцев в возрасте от 18 до 30 лет, треть из которых никогда не курила, еще 33% - употребляли только табачные изделия, а остальные - только электронные сигареты. Все они согласились пройти тесты на выносливость, а также сдать кровь и сделать УЗИ артерий во время физических нагрузок.

В рамках этого эксперимента добровольцы на протяжении некоторого времени крутили педали тренажера, после чего ученые забирали пробы их крови, оценивали потребление кислорода легкими и отслеживали то, как менялось состояние их сосудов и сердца. После этого нагрузка повышалась и упражнения возобновлялись до тех пор, пока каждый участник теста не выходил на максимально доступный ему пик физической активности.

Как показали проведенные исследователями замеры, и для курильщиков, и для вейперов этот пик был в среднем на 15% ниже, чем у их сверстников. Это было связано с тем, что жизненная емкость их легких была существенно ниже, чем у некурящих добровольцев, а сосуды хуже реагировали на нагрузку, в результате чего мышцы быстрее накапливали молочную кислоту и уставали.

Также ученые выявили следы присутствия очагов воспалений в сосудах любителей электронных сигарет, что говорит о таком же характере их воздействия на здоровье системы кровообращения, как и у обычных табачных изделий. Все это, как считают Файсал и другие ученые, говорит в пользу дальнейшей проработки мер на национальном и международном уровнях, нацеленных на снижение потребления вейпов молодыми людьми и прочими категориями населения.

О вреде вейпов

За последние годы ученые открыли массу свидетельств того, что пар электронных сигарет представляет угрозу для жизни и не уступает табачному дыму по уровню вреда. Подобные наблюдения заставляют чиновников профильных ведомств и парламентариев обсуждать вопрос частичного или полного запрета этих устройств. В частности, в июне Госдума приняла закон, позволяющий отдельным регионам РФ вводить запреты на розничную продажу вейпов и жидкостей к ним с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года.