Доказана эффективность интервального голодания

Исследователь из Аделаидского университета Леони Хайлбронн, чьи данные вышли в журнале Clinical Nutrition, доказала, что схема питания с временными окнами столь же эффективна для похудения, как и традиционное ограничение калорий, несмотря на принципиально иной механизм действия.

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В ходе полуторагодичного эксперимента приняли участие свыше 200 человек с лишним весом. Их разделили на три группы: одна соблюдала режим 16/8 (16 часов голода, 8 часов еды), вторая строго считала калории, а третьей давали лишь общие рекомендации без жестких рамок.

Результаты показали, что обе диетические группы сбросили в среднем по 7 кг, тогда как контрольная группа снизила вес всего на 2 кг. При этом объективные показатели — масса тела, уровень глюкозы и липидов в крови — между сторонниками голодания и теми, кто вел подсчет калорий, статистически не отличались.

Особенно примечательно, что участники интервального режима реже жаловались на необходимость постоянного контроля над собой. В группе, соблюдающей низкокалорийную диету, осознанные ограничения составляли значительную часть успеха (около 15%). По мнению профессора Хайлбронн, оба метода одинаково работают, поэтому выбор между ними следует делать, опираясь на личные вкусы и образ жизни, а не на ожидание большей эффективности.