Создано мягкое сердце для изучения сердечной недостаточности

Ученые из Университета Нового Южного Уэльса в Австралии изобрели мягкое роботизированное сердце, чтобы изучить серьезное заболевание, на долю которого приходится примерно половина всех случаев сердечной недостаточности. Это сердечная недостаточность с сохраненной фракцией выброса. При таком диагнозе сердце не может полноценно обеспечивать организм кровью, хотя способность сокращаться остается в норме.

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От данного заболевания страдают 3 миллиона человек только в США. Но ученые до сих пор точно не знают, почему оно развивается.

Исследователи создали силиконовую копию левой стороны человеческого сердца и обмотали ее искусственными мышечными волокнами из резиновых трубок, укрепленных витками пружин.

Новое устройство — первая модель мягкого роботизированного сердца, способная активно регулировать свою реакцию на изменения давления. Оно подтягивает или расслабляет искусственные мышцы, имитируя больное сердце. Модель непрерывно ощущает давление, создаваемое протекающей через нее жидкостью, и в ответ на это регулирует силу своих искусственных мышц.

Исследователи воссоздали несколько стадий прогрессирования заболевания. На ранних стадиях сердце пациента начинает плохо расслабляться между ударами. При более запущенных формах отделы сердца не могут полностью наполниться кровью перед следующим сокращением. По словам ученых, они надеются научиться не просто снимать симптомы, но и останавливать развитие заболевания, сообщает Nature Communications.

Ранее стало известно, что роботы-гуманоиды впервые самостоятельно провели хирургическую операцию. Модели присвоили название Surgie. Она достигает 1,5 метров в высоту и весит всего 27 кг.