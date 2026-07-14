Разработанный учеными ПИМУ костный цемент получил регистрацию Росздравнадзора
Костный цемент, разработанный учеными ПИМУ совместно с компанией «Эндокарбон», получил бессрочное регистрационное удостоверение Росздравнадзора. Документ был выдан 9 июля 2026 года, сообщили в пресс-службе вуза.
Разработка предназначена для эндопротезирования суставов, операций на позвоночнике, лечения тяжелых травм и других сложных хирургических вмешательств.
Как отмечают разработчики, ежегодно в России проводится около 200 тысяч операций с использованием костного цемента. До последнего времени этот рынок практически полностью зависел от зарубежной продукции, а отечественных аналогов, способных конкурировать по качеству, практически не было.
Особенностью нижегородской разработки стало создание полного производственного цикла — от получения основного сырья до выпуска готового изделия. Это позволит снизить зависимость российских клиник от поставок иностранных медицинских материалов.
Линейка «ЭНДОКАРБОН» включает несколько видов костного цемента, в том числе составы с антибиотиками, материалы для операций на позвоночнике и краниопластики. Все изделия прошли доклинические и клинические испытания, подтвердив безопасность и биосовместимость.
«В кратчайшие сроки коллектив ПИМУ довел разработку медицинского изделия "Костный цемент" от идеи до регистрационного удостоверения. Работа была сложная и требовала не только научных, но и финансовых, коммерческих, юридических и многих других компетенций», — отметила проректор по научной работе ПИМУ Елена Божкова.