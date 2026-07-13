Обнаружено необычное свойство пациентов с длительным COVID

Длительный COVID может ухудшать работу дофаминовых нейронов в полосатом теле мозга — к таким выводам пришли ученые из Центра психического здоровья и зависимостей (CAMH, Торонто). Результаты сравнения пациентов с постковидным синдромом со здоровыми людьми опубликованы в журнале eBioMedicine.

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Для миллионов людей COVID-19 не проходит бесследно. По оценкам, более 2% переболевших еще не менее трех месяцев страдают от утомляемости, апатии, «тумана в голове», проблем с памятью, подавленного настроения и т. п. Медицина толком не знает, чем им помочь, ибо патогенез этого состояния не вполне ясен.

В новом исследовании применили позитронно-эмиссионную томографию, чтобы измерить у пациентов с длительным COVID и у здоровых добровольцев из контрольной группы VMAT2 — маркер плотности дофаминовых окончаний.

Оказалось, что у людей с длительным COVID уровень этого маркера, по которому можно судить об «исправности» дофаминовых нейронов, значимо снижен во всех основных отделах полосатого тела (стриатума), которое отвечает за мотивацию, контроль движений и когнитивные функции. В частности, снижение маркера в вентральном стриатуме коррелирует с выраженной утратой мотивации, в дорсальной скорлупе — с замедлением движений, а в хвостатом ядре — с ухудшением памяти.

«Наши данные убедительно свидетельствуют о том, что при длительном COVID происходит потеря нейронов, высвобождающих дофамин. Известно, что именно такое повреждение лежит в основе таких симптомов, как снижение мотивации и двигательная заторможенность, а также может вносить вклад в нарушения памяти при других неврологических заболеваниях. По всей видимости, схожие механизмы действуют и при длительном COVID», — говорит профессор Джеффри Мейер из CAMH, старший автор исследования.

Ранее те же авторы установили, что у больных лонг-ковидом повышен уровень воспаления в мозге, особенно в областях, богатых дофаминовыми нейронами.

«Мы знаем, что воспаление способно повреждать дофаминовые нейроны. Теперь же мы получили прямое доказательство того, что маркер дофаминовых нейронов в тех же областях снижен, и что это снижение коррелирует с симптомами пациентов», — объясняет психиатр.

Он надеется, что открытие приведет к смене парадигмы в лечении неврологических симптомов длительного COVID — до сих пор фокус внимания был сосредоточен на воспалении и иммунных реакциях в мозге, а клинических испытаний, в которых мишенью были бы дофаминовые нейроны, практически не проводилось.

«Полученные результаты указывают на то, что длительный COVID — по крайней мере отчасти — вызван расстройством дофаминовой системы мозга. Теперь понятно, как это лечить — предшественниками дофамина и ингибиторами его метаболизма», — резюмирует Мейер.

Исследование дарит надежду людям, столкнувшимся с этим осложнением. «Пять лет я искала ответ на вопрос, что случилось со мной после того, как я переболела COVID в 2021 году. Это было сокрушительной потерей — и прежней жизни, и самой себя. Исследования Мейера дают надежду и подтверждают то, что пациенты с длительным COVID знали всегда — это реальное заболевание, и его последствия разрушительны», — поделилась Сьюзан Девиль, привлеченная к работе в роли консультанта с опытом пациента.

На ближайшие месяцы запланировано клиническое исследование существующих лекарственных препаратов в качестве средства коррекции дофаминовой функции у пациентов с длительным COVID для облегчения симптомов, связанных с памятью, мотивацией и усталостью.