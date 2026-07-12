Назван фактор, ухудшающий качество спермы сильнее курения

Качество спермы может зависеть не только от образа жизни, но и от экологических условий места проживания. К такому выводу пришли испанские ученые. Результаты исследования представлены на ежегодном конгрессе Европейского общества репродукции человека и эмбриологии (ESHRE) и опубликованы в журнале Human Reproduction.

В исследовании приняли участие 386 мужчин, проходивших обследование в клиниках репродуктивной медицины Испании в 2024-2025 годах. Ученые оценили качество спермы, а также собрали данные о возрасте, весе, питании, физической активности, курении, употреблении алкоголя, кофе и возможном контакте с химическими веществами на работе.

Оказалось, что у мужчин с севера страны среднее количество подвижных сперматозоидов достигало около 94 млн на образец, тогда как у жителей центральной Испании — около 50 млн. Кроме того, северяне имели более высокую концентрацию сперматозоидов и лучшую их подвижность — один из ключевых показателей мужской фертильности.

Исследователи ожидали, что различия можно будет объяснить образом жизни, однако этого не произошло. После учета всех известных факторов — питания, массы тела, курения, алкоголя и физической активности — связь между качеством спермы и регионом проживания сохранилась.

«Наилучшие показатели качества спермы неизменно наблюдались в северной Испании», — отметила руководитель исследования, биолог Росио Нуньес-Калонге.

Авторы предполагают, что на репродуктивное здоровье могут влиять экологические факторы — загрязнение воздуха, промышленные выбросы и другие особенности окружающей среды. При этом исследование не доказывает, что именно они являются причиной различий, однако делает эту гипотезу одной из наиболее вероятных.