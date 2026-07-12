В России разработали новую технологию восстановления роговицы глаза

Российские специалисты предложили эффективную методику изготовления коллагеновых пленок, предназначенных для культивирования клеток роговицы. Об этом сообщили в пресс-службе Института цитологии РАН, информирует РИА Новости.

«Ученые Института цитологии РАН и Физико-технического института (ФТИ) имени Иоффе предложили доступный и эффективный подход для создания матриц (скаффолдов) из коллагена, которые можно использовать для трансплантации клеток роговицы. В перспективе разработка может найти применение в регенеративной терапии органов зрения разработали», — пояснили в ведомстве.

В ходе экспериментов исследователи изучали поведение клеток роговицы на полученных коллагеновых пленках. Выяснилось, что, если поверхность коллагенового субстрата предварительно охладить, клетки начинают активнее мигрировать.

«Полученный результат позволяет предположить, что имплантированные в область повреждения роговицы коллагеновые пленки будут обеспечивать не только пролиферацию клеток на поверхности, но и активную миграцию с периферии раневого ложа глаза, что ускорит регенеративные процессы», — пояснила ведущий научный сотрудник, руководитель группы тканевой инженерии ИНЦ РАН Юлия Нащекина.

Исследование было поддержано грантом Российского научного фонда.

Роговица играет важнейшую роль в работе зрительной системы, обеспечивая преломление световых лучей. Ее воспалительные заболевания, деформации и травмы способны серьезно ухудшить зрение и даже привести к полной слепоте.

Одно из перспективных направлений в офтальмологии регенеративная медицина с использованием клеточных технологий, которая позволяет восстанавливать поврежденные структуры глаза.