В России ищут способ корректировать генетику через еду

По словам заместителя председателя правительства, специалисты оценивают возможность коррекции генетических факторов с помощью питания. Данная работа ведется не изолированно: российские эксперты активно обсуждают эту проблематику с зарубежными коллегами.

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Исследования рассматриваются как важная составляющая национальной программы по достижению здорового долголетия.

«Сейчас вот у наших ученых есть темы, по которым они работают, и как только будет какой-то результат, мы его, конечно, предъявим», — заявила Голикова в беседе с корреспондентом ТАСС, отвечая на вопрос о возможности скорректировать генетику при помощи диеты.

Вице-премьер подчеркнула, что влияние рациона на генетический аппарат остается одним из приоритетных предметов научного изучения. Результаты работы будут обнародованы сразу после получения подтвержденных данных.

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