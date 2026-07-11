Постковидный синдром связали с гибелью дофаминовых нейронов в мозге

Канадские нейрофизиологи открыли свидетельства того, что развитие постковидного синдрома сопровождается появлением сбоев в работе дофаминовых нейронов мозга и их массовой гибелью. Это объясняет постоянную усталость и другие симптомы постковида, сообщила пресс-служба Центра по проблемам зависимости и психического здоровья (CAMH).

"Мы обнаружили убедительные свидетельства того, что постковид сопровождается потерей существенной части нейронов, вырабатывающих дофамин. При развитии других болезней массовая гибель этих клеток приводит к развитию медлительности, постоянной усталости, ухудшению памяти и ряду других когнитивных проблем. Похоже, что нечто схожее происходит у носителей постковида", - заявил ведущий научный сотрудник CAMH Джеффри Мейер, чьи слова приводит пресс-служба центра.

Мейер и другие ученые пришли к такому выводу при изучении снимков мозга двух десятков носителей постковидного синдрома, проживающих в Канаде, а также аналогичного числа здоровых добровольцев. Два года назад канадские ученые обнаружили, что развитие постковида сопровождается появлением очагов воспалений в тех регионах мозга, которые вырабатывают дофамин, что побудило нейрофизиологов изучить их структуру у носителей синдрома.

Для этого исследователи ввели в организм добровольцев особое вещество, которое способно соединяться с белком VMAT2, присутствующим на поверхности дофаминовых нейронов, и проследили за его взаимодействиями с нервными клетками мозга при помощи позитронно-эмиссионного томографа. Это позволило ученым напрямую сравнить количество и активность нейронов, вырабатывающих дофамин, у пациентов с постковидным синдромом и здоровых участников эксперимента.

Оказалось, что у носителей постковида было значительно меньше дофаминовых нейронов, что в особенности касалось их полосатого тела - глубинного отдела мозга, связанного с мотивацией, мышечным тонусом и умственной деятельностью. Также ученые зафиксировали аномалии в числе данных нервных клеток в некоторых базальных ядрах мозга, связанных с двигательной активностью и работой памяти.

Это открытие, по мнению Мейера и других ученых, говорит в пользу того, что разрабатываемые терапии от постковидного синдрома должны фокусироваться не только на подавлении воспалений и нормализации работы иммунной системы мозга, но и на стимуляции выработки дофамина мозгом. Это повысит их эффективность и позволит подавить те симптомы постковида, которые возникают в результате дефицита гормона, подытожили ученые.

О постковидном синдроме

Многие люди, перенесшие коронавирусную инфекцию, страдают в последующие несколько месяцев от постковидного синдрома. Он выражается в хронической усталости, выпадении волос, одышке и обострении многих хронических заболеваний, что предположительно связано с постоянно высокой активностью иммунной системы. Большинство пациентов избавляется от постковида в первые полгода после избавления от инфекции, однако у некоторых людей его симптомы сохраняются несколько лет.