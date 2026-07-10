Ученые обнаружили клетки, ответственные за образование самого вредного жира

Похоже, ученые нащупали новый путь к борьбе с опасными жировыми отложениями, которые появляются у человека с возрастом. Возможно, в будущем в мире появятся совершенно новые виды лекарств, которые переведут сахарный диабет 2-го типа и ожирение в разряд излечимых заболеваний.

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Всемирная организация здравоохранения отнесла ожирение к неинфекционным пандемиям XXI века. Оно признано ведущим фактором риска для развития заболеваний, которые наиболее серьезно влияют на смертность населения, включая сердечно-сосудистые болезни, сахарный диабет, хроническую обструктивную болезнь легких и рак.

Самый опасный с точки зрения развития сердечно-сосудистых заболеваний вид ожирения - т. н. висцеральное. После сорока лет у многих людей начинает расти талия и накапливаться опасный внутренний жир, даже если общий вес стабилен, а человек ведет здоровый образ жизни. Этот внутренний жир и называется висцеральным. Раньше наука считала, что у взрослых новые жировые клетки не появляются, а старые просто увеличиваются в размерах. Однако новое исследование, опубликованное в журнале Science, опровергло это убеждение. Биологи выяснили, что с возрастом стволовые клетки в брюшной полости трансформируются в особые клетки, получившие название СР-А. Эти клетки начинают массово и агрессивно производить совершенно новые жировые запасы.

Главным пусковым механизмом и "рубильником" этого процесса оказался клеточный рецептор LIFR. В ходе экспериментов ученые обнаружили аналогичные клетки у мужчин и заметили, что их количество точно так же увеличивается с возрастом. Блокировка рецептора LIFR с помощью специальных препаратов позволила снизить образование новой жировой ткани у мышей в три раза. Это открытие дает медикам возможность создания лекарств, которые в будущем помогут эффективно останавливать возрастное ожирение и защищать людей от диабета и болезней сердца.

И все-таки с жиром все не так просто. Как рассказывает зав кафедрой эндокринологии РМАНПО, заслуженный деятель науки, профессор Александр Аметов, жировая клетка может быть не только врагом, но и союзником нашего организма: «Жировая ткань является важным источником энергии и обеспечивает теплоизоляцию. С 1994 года учёные выяснили, что жировые клетки производят жизненно важные вещества, которые участвуют в обмене веществ. Например, гормон лептин передает мозгу информацию о запасах энергии, а адипонектин важен для обмена веществ и является основным маркером метаболического здоровья. В 2015 году было обнаружено, что жировые клетки выделяют более 800 биологически активных веществ, которые регулируют энергетический обмен и участвуют в воспалительных процессах». Пока же медики советуют не забывать об основах здорового образа жизни, который поможет избежать многих проблем со здоровьем, включая лишний вес.

Ключевым аспектом поддержания здоровья является физическая активность. Рекомендуется ежедневно проходить 10 тысяч шагов, начиная с 22 лет. Помощью может стать приобретение собаки, с которой нужно гулять два раза в день. Не менее важно обратить внимание на питание. Исключение из рациона быстрых углеводов, соли, простых сахаров, продуктов промышленного производства и трансжиров поможет предотвратить развитие метаболического синдрома.

Профессор Аметов также подчеркивает значимость состава тела, включая не только количество жира, но и мышечной массы. Необходимо также формировать новую метаболическую память, заменяя старую, негативную. Важно не только контролировать вес, но и заботиться о метаболическом здоровье в целом, включая артериальное давление, липидный профиль и уровень глюкозы.