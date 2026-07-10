Обнаружена неожиданная польза ежедневного завтрака

Ежедневный завтрак может не только улучшать самочувствие, но и снижать риск появления депрессивных симптомов у подростков. К такому выводу пришли китайские ученые, проследив за состоянием более 2,5 тысячи школьников в течение полутора лет. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

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Исследование охватило 2502 подростков из Шанхая. В начале работы и спустя примерно 18 месяцев ученые оценивали, как часто школьники завтракают, сколько спят и есть ли у них признаки депрессии. За время наблюдения доля подростков, ежедневно завтракавших, снизилась с 81,1 процента до 76,1. Одновременно распространенность депрессивных симптомов выросла с 15,3 процента до 18,5, а недостатка сна — с 89,5 процента до 92,9.

Анализ показал, что ежедневный завтрак обусловливал более низкий риск появления депрессивных симптомов в будущем, а также более продолжительный сон. При этом между сном и психическим состоянием выявилась двусторонняя связь: недостаток сна повышал вероятность депрессивных симптомов, а сами симптомы депрессии впоследствии были связаны с сокращением продолжительности сна.

Авторы предполагают, что завтрак может влиять на настроение благодаря питательным веществам, важным для работы мозга, а также за счет поддержки циркадных ритмов организма.