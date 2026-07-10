В России совершили прорывное открытие в сфере лечения рака кожи

Российские ученые выяснили, что коррекция микрофлоры кишечника может повысить эффективность лечения меланомы. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Российского научного фонда.

Специалисты ФНКЦ физико-химической медицины им. Лопухина и НМИЦ онкологии им. Блохина первыми в мире изучили кишечную микробиоту у пациентов с агрессивным типом рака кожи.

«Ученые выяснили: чтобы оценить, поможет ли иммунотерапия пациенту с меланомой, недостаточно определить виды бактерий в его кишечнике. Оказалось, что разные штаммы в рамках одного вида могут как способствовать лечению, так и препятствовать ему», — говорится в релизе фонда.

Исследование проводилось на 62 пробах микробиоты, собранных до начала лечения. Специалисты расшифровали ДНК образцов и объединили полученные сведения с работами иностранных коллег. Таким образом для итогового анализа удалось собрать 490 образцов от семи независимых групп пациентов.

Заведующая лабораторией ФНКЦ Ксения Климина пояснила, что данные о кишечном микробиоме помогут врачам точнее оценивать эффективность дорогостоящих препаратов до их назначения. По ее словам, врачебное воздействие на микрофлору кишечника может сделать иммунную систему пациента более восприимчивой к лечению.