Найден новый маркер, который указывает на развитие деменции

Финские учение выявили неочевидный маркер, который указывает на развитие деменции с ранним началом за 15 лет до постановки диагноза. Об этом сообщили в издании Neurology.

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Речь идет об устойчивом снижении продуктивности на работе. Авторы исследования проанализировали данные почти 800 граждан с ранней деменций, а также свыше семи тысяч здоровых людей сопоставимого возраста и профессии.

Выяснилось, что за 15 лет до постановки диагноза пациенты зарабатывали на 13,8 тысячи долларов меньше, чем их здоровые коллеги. Невролог Эйно Солье утверждает, что ранняя деменция грозит в самые продуктивные периоды жизни, лишая трудоспособности и увеличивая безработицу.

Подобная задержка между появлением первых симптомов и диагнозом связана с тем, что медики не так часто рассматривают деменцию у граждан до 60 лет. При этом многие люди говорят, что проблемы с мозговой активностью появляются именно на рабочем месте.

Исследователи из больницы Бундан Сеульского национального университета, в свою очередь, выяснили, что крики и смех во сне могут быть ранним симптомом проблем с когнитивными функциями. О каких проблемах со здоровьем сигнализируют такие проявления, «Вечерняя Москва» узнала у врача-психиатра Алексея Вилкова.