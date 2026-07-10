Найден необычный способ укрепить сердце и сосуды

Регулярные тренировки после снижения веса лучше защищают сердце и сосуды, чем прием препаратов для похудения без физической активности. Ученые выяснили, что упражнения уменьшают воспаление и улучшают состояние артерий, тогда как лекарственная терапия в основном помогает удерживать вес. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Metabolism.

В исследовании приняли участие 130 человек с тяжелым ожирением. Сначала они восемь недель придерживались низкокалорийного рациона и похудели в среднем на 13,7 килограмма. После этого участников случайным образом разделили на четыре группы: тренировки, прием лираглутида, сочетание препарата с упражнениями или плацебо. Наблюдение продолжалось год.

У людей, которые регулярно тренировались, толщина стенки сонной артерии уменьшилась на 6–7 процентов. Этот показатель связан с риском атеросклероза, образования тромбов и инсульта. Кроме того, у физически активных участников снизились уровни воспалительных маркеров IL-6 и интерферона-гамма. В группах, получавших только лираглутид или плацебо, подобных улучшений не наблюдалось.

Для достижения эффекта участники занимались в среднем около двух с половиной часов в неделю — преимущественно на велотренажерах и с помощью круговых тренировок. Авторы подчеркивают, что лираглутид помогал поддерживать достигнутый вес, однако не заменял пользу физической активности для сосудов.