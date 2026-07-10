Ученые выяснили, как микробы могут влиять на исход иммунотерапии

Российские ученые обнаружили, что разные штаммы одного и того же вида микробов могут как повышать эффективность иммунотерапии рака, так и подавлять ее действие на иммунитет пациента. Это открытие поможет точнее прогнозировать эффективность дорогостоящих препаратов от рака еще до их назначения пациентам, сообщила пресс-служба РНФ.

"Врачи могут использовать данные о кишечном микробиоме не только для прогноза, но и для повышения эффективности лечения. Так, корректируя микрофлору пациента, они смогут сделать его иммунную систему более восприимчивой к иммунотерапии и тем самым повысить шансы больного на выздоровление", - пояснила исследователь из Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины имени Лопухина ФМБА России (Москва) Ксения Климина, чьи слова приводит пресс-служба РНФ.

Как отмечают ученые, в последние годы медики и биологи начали активно изучать то, как особенности в структуре микрофлоры пациентов влияют на эффективность иммунотерапии различных форм рака. Уже проведенные учеными опыты и наблюдения указывают на то, что в кишечнике присутствует большое число видов микробов, которые могут как способствовать излечению больных, так и подавлять отклик организма на иммунотерапию.

Российские ученые заинтересовались тем, как на эффективность иммунотерапии влияют не отдельные виды и роды бактерий, а их штаммы - представители одних и тех же видов микробов, имеющие существенные различия в жизнедеятельности и устройстве некоторых генов. Для получения этих сведений исследователи всесторонне изучили микрофлору 62 российских пациентов с меланомой, раком кожи, а также проанализировали данные для четырех сотен больных, участвовавших в зарубежных исследованиях.

Этот большой набор данных позволил ученым оценить то, как на эффективность иммунотерапии влияло присутствие 529 различных вариантов микробов. Как оказалось, около половины из них были связаны с положительным откликом на лечение, тогда как присутствие остальных не давало эффекта. В число первых вошли многие полезные кишечные микробы, в том числе различные штаммы бифидобактерий, а у пациентов с плохим откликом на иммунотерапию ученые выявили большое число условно-патогенных штаммов бактерий, таких как клебсиелла.

В дополнение к этому, исследователи обнаружили сразу несколько случаев того, что разные вариации одной и той же бактерии, к примеру, штаммы E и F микроба Faecalibacterium prausnitzii, могли как усиливать, так и ослаблять действие иммунотерапии. Это необходимо учитывать при оценке того, насколько эффективно может подействовать иммунотерапия на конкретных пациентов с меланомой или другими формами опухолей, подытожили исследователи.