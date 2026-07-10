Названы продукты, снижающие риск старческой слабости

Регулярное употребление ягод связано с более низким риском старческой астении — состояния, при котором человек быстрее теряет силы, мышечную функцию и устойчивость к нагрузкам. К такому выводу пришли ученые, изучившие данные пожилых жителей Китая и США. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.

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В анализ вошли данные 357 китайцев и 5553 американцев старше 65 лет. Исследователи оценивали употребление черники, клубники, малины и других ягод, а также признаки старческой астении. В китайской группе ягоды регулярно ели около 45 процентов участников, а среди американцев — только около 9 процентов.

В обеих странах употребление ягод было связано с меньшей вероятностью старческой слабости даже после учета возраста, пола, массы тела, образования, курения, алкоголя, диабета и гипертонии. В американской выборке наиболее выраженная связь наблюдалась при употреблении от 37 до 74 граммов ягод в день: риск астении был примерно на 39 процентов ниже, чем у людей, которые совсем не ели ягоды. Порции от 74 до 158 граммов также оказались связаны со снижением риска, однако при более высоком потреблении дополнительного преимущества ученые не обнаружили.

Особенно заметной связь оказалась среди мужчин. Авторы предполагают, что защитный эффект может быть связан с антоцианами, флавоноидами, витамином С и пищевыми волокнами, которыми богаты ягоды.

Ученые подчеркивают, что исследование было наблюдательным и не доказывает, что именно ягоды предотвращают старческую астению. Не исключено, что их чаще едят люди, которые в целом лучше питаются и ведут более здоровый образ жизни.