Перспективные молекулы для мозга оказались опасны для других органов

Исследователи МГУ имени М. В. Ломоносова и Института белка РАН изучили влияние перспективных молекул на клетки разных внутренних органов при остром повреждении тканей и обнаружили, что они могут одновременно приносить пользу мозгу и наносить вред другим органам. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Фумараты - соли и эфиры фумаровой кислоты - считаются перспективными молекулами для создания лекарств, так как они являются одним из ключевых путей получения энергии в клетке. В нормальных условиях фумарат участвует в обмене веществ, а при повреждении тканей может выполнять и сигнальную функцию, запуская клеточные защитные механизмы.

"Эксперименты на клеточных культурах астроцитов (клеток мозга - прим. ТАСС), почечного эпителия и звездчатых клеток печени показали, что <…> влияние фумарата на число клеток и их выживание зависело от типа ткани: в одних условиях он способствовал пролиферации, а в других мог вызывать усиление гибели части клеток. Особенно важен этот вывод для разработки будущих терапевтических стратегий: даже перспективные молекулы нельзя рассматривать как универсальное средство сразу для всех органов", - сообщили ТАСС в МГУ.

По мнению авторов, новые подходы к лечению ишемических и других острых повреждений тканей, разрабатываемые сегодня, должны учитывать то, что перспективные молекулы способны поддерживать работу митохондрий, но этот эффект, в частности, зависит от типа клеток.

"То есть то, что помогает клеткам мозга, может оказаться менее полезным или даже нежелательным для клеток почки или печени", - пояснили в пресс-службе вуза.

Результаты работы, поддержанной Российским научным фондом, опубликованы в журнале Biocell.