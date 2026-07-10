Ученые выяснили, как заставить клетки кожи обновляться и омолаживаться

Ученые из Университета Сассари (Италия) выяснили, что качественный разнотравный мед эффективно защищает клетки человеческой кожи от преждевременного старения и повреждений, вызванных ультрафиолетовым излучением. Хотя стерильный медицинский мед (например, манука) уже активно применяется в мазях и гелях для заживления ран, новое исследование впервые детально раскрывает генетические механизмы, с помощью которых обычный мед может противостоять солнечному излучению. Результаты работы открывают многообещающие перспективы для клинической дерматологии и космецевтики.

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Кожа служит главным барьером против внешней среды, однако УФ-лучи ускоряют ее увядание и вызывают клеточный стресс, способный привести к раку. Чтобы проверить защитные свойства меда, исследовательская группа под руководством профессора Маргериты Майоли вырастила культуры основных клеток кожи — фибробластов, кератиноцитов и стволовых клеток. Для максимальной точности их поместили в проточный биореактор, симулирующий естественную физиологическую среду человеческого организма.

Генетическая регуляция и баланс восстановления

Перед облучением ультрафиолетом часть клеток в течение 48 часов обрабатывали 1%-ным раствором полифлорного меда. Затем с помощью ПЦР в реальном времени ученые измерили экспрессию генов, отвечающих за старение, стресс-ответ и регенерацию.

Результаты оказались впечатляющими: предварительная обработка медом запустила мощный регуляторный ответ в стволовых клетках кожи и фибробластах.

В стволовых клетках мед существенно повысил активность способности к самообновлению и одновременно подавил гены, ассоциированные со старением. Кроме того, обработка снизила высвобождение оксида азота и повысила общую антиоксидантную способность клеток. Мед помог системе найти здоровый баланс: вместо запуска агрессивного и хаотичного экстренного ремонта он мягко активировал защитные механизмы, удерживая сигналы обновления под строгим контролем.

Нанотехнологии на службе косметологии

Авторы исследования подчеркивают: результаты получены на клеточных моделях, а не на живых людях, поэтому мазать кожу медом перед выходом на пляж вместо солнцезащитного крема нельзя. Впереди доклинические и клинические испытания, а также подтверждение данных на уровне белков.

Главная цель ученых — научить компоненты меда проникать в кожу контролируемым и биосовместимым путем.