Популярная спортивная добавка оказалась эффективной в борьбе с раком

Обычный спортивный креатин оказался способен усиливать иммунную атаку на рак. Группа ученых под руководством профессора Лили Ян из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе показала: дендритные клетки, подкормленные креатином, эффективнее обучают Т-лимфоциты уничтожать опухоль. Результаты опубликованы в журнале iScience.

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Дендритные клетки — «диспетчеры» иммунной системы. Они захватывают фрагменты опухолевых белков, перерабатывают их и «предъявляют» Т-лимфоцитам-киллерам: вот враг, уничтожай. Именно от качества этой «инструкции» во многом зависит, ответит ли пациент на иммунотерапию. А сегодня на неё не реагирует 60–80% онкологических больных.

Ян с коллегами обнаружили, что ген-транспортер креатина — молекула, доставляющая это вещество внутрь клетки, — особенно активен именно в дендритных клетках, проникших внутрь опухоли. Это натолкнуло их на вопрос: что, если подкармливать иммунных «диспетчеров» дополнительным топливом?

Эксперименты на мышах с меланомой подтвердили гипотезу. Ежедневные инъекции креатина заметно замедляли рост опухоли. Анализ показал: в присутствии вещества дендритные клетки активнее «инструктировали» Т-лимфоциты, которые атаковали рак интенсивнее.

Авторы подчеркивают: все данные получены на животных, и до клинических испытаний необходимы дополнительные исследования. Но если эффект подтвердится, это может расширить круг пациентов, отвечающих на иммунотерапию.