Найден способ улучшить состояние пациентов с болезнью Паркинсона

Молекулярные биологи из Европы показали в рамках первых двух фаз клинических испытаний клеточной терапии от болезни Паркинсона, что инъекции "заготовок" нейронов, выращенных из эмбриональных стволовых клеток, хорошо переносятся пациентами, и при этом их введение в мозг больных позволило половине добровольцев существенно снизить дозу принимаемых лекарств. Об этом сообщила пресс-служба шведского Лундского университета.

"Пациенты с болезнью Паркинсона теряют нейроны, отвечающие за выработку дофамина. Для нас главной задачей всегда было создание подходов, позволяющих заменить эти утерянные клетки. Нам удалось сделать большой шаг к созданию регенеративных подходов для лечения болезни Паркинсона и получить убедительные аргументы в пользу продолжения разработки терапий на базе стволовых клеток", - заявила профессор Лундского университета (Швеция) Малин Пармар, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Ученые пришли к такому выводу в рамках первых двух фаз клинических испытаний клеточной терапии от болезни Паркинсона, в которых приняло участие восемь пациентов с этим заболеванием на средних стадиях его развития. Все они согласились получить несколько инъекций "заготовок" нейронов, выращенных из специальных культур эмбриональных стволовых клеток.

Несколько лет назад европейские биологи обнаружили, что эти тельца можно достаточно просто превратить в дофаминовые нейроны, если обработать их на определенных стадиях размножения при помощи сигнальных молекул, которые управляют формированием и ростом глубинных тканей мозга во время развития зародыша. Проверив эффективность и безопасность этих клеток в опытах на мышах и других животных, ученые ввели их в пять разных точек в мозге добровольцев и на протяжении года наблюдали за эффектами от терапии.

Как показали эти наблюдения, все пациенты хорошо перенесли введение как небольших, так и крупных доз "заготовок" нейронов. При этом такие клетки не спровоцировали формирования опухолей и не вызвали у пациентов реакции отторжения и других опасных побочных эффектов, угрожающих их жизни и здоровью. Также ученые не зафиксировали признаков массовой гибели новых нейронов в последующие недели и месяцы после первых инъекций клеток.

В результате этого активность дофаминовых нейронов в мозге пациентов выросла на 3-15% в зависимости от дозы введенных клеток, что позволило половине добровольцев на 15-27% снизить дозу леводопы - лекарства, принимаемого для подавления характерных симптомов болезни Паркинсона. Это дает надежду на то, что дальнейшее развитие клеточной терапии позволит подавить это заболевание у большого числа пациентов, подытожили ученые.

О болезни Паркинсона

Болезнь Паркинсона развивается в результате разрушения черной субстанции в мозге - отдела, который вырабатывает гормон удовольствия дофамин и направляет его в двигательные центры в глубинных слоях мозга. Гибель его клеток приводит к тому, что человек начинает плохо двигаться, теряет баланс и испытывает боль при движении. Этот процесс сопровождается накоплением в клетках мозга двух типов белков, альфа-синуклеина и тау-белка.