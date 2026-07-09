Предложен инновационный подход к терапии болезни Альцгеймера

Ученые Университета Лобачевского в Нижнем Новгороде выяснили, что применение препарата некростатин-1 у стареющих мышей с семейной формой болезни Альцгеймера предотвращает развитие неврологических нарушений и поддерживает нормальный уровень двигательной активности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

Некростатин-1 используют для блокировки одного из типов гибели нервных клеток - некроптоза. Этот вид клеточной смерти вносит значимый вклад в гибель нейронов при нейродегенерации.

"Некроптоз - это один из типов контролируемой клеточной смерти, ведущей к развитию выраженного воспалительного ответа. Процессы, приводящие к гибели клетки, развиваются поэтапно, каскадами. Препарат блокировал эти процессы на первой стадии. Мы вводили некростатин-1 мышам с полугода, в этом возрасте у используемой нами линии животных появляются первые признаки нейродегенерации и когнитивных нарушений. Через три месяца лечения мыши проходили обучение в лабиринте для оценки их памяти, а также ряд других тестов. В результате животные хорошо себя чувствовали, быстрее учились и лучше запоминали лабиринт, чем контрольная группа, не получавшая препарат", - рассказала автор исследования, доктор биологических наук, профессор кафедры нейротехнологий института биологии и биомедицины Университета Лобачевского Елена Митрошина.

По ее словам, повреждения ткани мозга у этих животных были незначительным. Терапия существенно замедлила развитие патологии. В то же время контрольная группа животных без терапии чувствовала себя все хуже и была неспособна обучаться и запоминать информацию. Ученые отмечают, что лечение оказалось более эффективным у самцов. Это связано с ранним стартом и высокой скоростью развития нейродегенерации у женских особей. Исследователи планируют разработать новые лечебные протоколы с учетом этих особенностей.

Митрошина также отметила, что нервные клетки восстанавливаются даже во взрослом возрасте. Однако интенсивность их восстановления меньше, чем масштаб разрушения. Снижая скорость гибели клеток, этот баланс восстанавливается.

"Наши исследования подтверждают, что некроптоз - важный фактор развития возрастных патологий мозга, и некростатин-1 способен остановить прогрессию заболевания. Сегодня это соединение используется для научных исследований", - добавила Митрошина.

Исследования проходили в рамках гранта Российского научного фонда.