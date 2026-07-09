Найдено природное средство от депрессии

Российские ученые выявили новое средство для борьбы с депрессией. Исследования показали, что благотворное влияние могут оказать ягоды барбариса, сообщает РИА Новости.

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Команда из Южно-Уральского государственного университета в Челябинске проанализировала, как берберин — активное вещество, присутствующее в плодах барбариса, — взаимодействует на молекулярном уровне с биологическими структурами человеческого организма. Ученые разработали компьютерную модель и провели расчеты, позволяющие оценить влияние соединения на конкретные белки и регуляторные элементы, участвующие в формировании депрессивных реакций.

Результаты показали, что берберин формирует устойчивую связь с белком, играющим ключевую роль в поддержании жизнеспособности нейронов. При этом прочность этой связи оказалась выше, чем у традиционных антидепрессантов.

Особую научную ценность представляет обнаруженный механизм конкуренции: берберин способен присоединяться к тем же активным участкам белковых молекул, куда обычно связываются препараты‑блокаторы, фактически вытесняя их. Это позволяет рассматривать вещество как потенциальную основу для разработки терапевтического средства либо вспомогательного нутрицевтика в лечении депрессии — но лишь после проведения доклинических испытаний на животных и последующих клинических исследований на людях.

Кроме того, в университете подчеркнули, что натуральное происхождение берберина потенциально обеспечивает ему преимущества перед синтетическими аналогами. В частности, это более низкая себестоимость производства и повышенная безопасность для пациентов.

Ранее стало известно, что сибирские ученые создали первую в мире нейросеть для определения депрессии. Ее точность оценили в 93%. По словам разработчиков, нейросеть замечает сложные сочетания признаков.