ИИ помог детям с пороком сердца

В федеральном кардиоцентре Красноярска разработали и запатентовали уникальную методику, которая позволяет предотвратить послеоперационный риск острой дыхательной недостаточности у малышей с критическим пороком сердца.

© РИА Новости

Как рассказали врачи, в детской кардиохирургии острая дыхательная недостаточность была и остается одним из наиболее частых и серьезных послеоперационных осложнений — вплоть до летального исхода. Страдают от нее и взрослые, но гораздо серьезнее риск у малышей — новорожденных и грудничков. То есть у тех, кто уже пришел в наш мир, но еще не успел к нему адаптироваться. Развитие дыхательной недостаточности обусловлено несколькими причинами: незрелостью легочной ткани у малышей, применением искусственного кровообращения и интраоперационной травмой или, иными словами, повреждением тканей или органов, которое происходит непосредственно во время хирургического вмешательства.

Раньше для оценки состояния легких применялась только рентгенография, а в сложных случаях — компьютерная томография. Но эти методы, помимо прочего, несут высокую лучевую нагрузку на организм ребенка, поэтому часто их использовать нельзя. Врачам давно уже нужен был новый метод диагностики — информативный и безопасный.

«Мы взяли методику УЗИ легких и на ее основе создали компьютерную программу. Сейчас она зарегистрирована в Роспатенте, — говорит детский анестезиолог-реаниматолог федерального кардиоцентра Красноярcка Александр Пфейфер. — В ее основе лежит алгоритм машинного обучения — модуль с искусственным интеллектом. Суть в том, что сканирование легких в первые два часа после операции позволяет с высокой точностью предсказать, у какого малыша разовьется дыхательная недостаточность в будущем. Наш ИИ, обучившись и набрав опыт, подсказывает ранние маркеры. А уже мы, видя их, можем скорректировать терапию: назначить диуретики, провести специальные маневры для расправления легких, более точно настроить параметры искусственной вентиляции легких».

Аппарат удобен в использовании. Он подкатывается прямо к реанимационной койке, а исследование легких маленьких пациентов делает детский реаниматолог. Благодаря новой технологии частоту развития острой дыхательной недостаточности у детей уже удалось снизить в три раза.