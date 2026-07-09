Голикова заявила, что наука знает о правильном питании меньше, чем об атоме

Научных исследований о правильном питании гораздо меньше, чем, например, об атоме. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

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«На сегодняшний день мы имеем парадокс. Мы очень много и очень детально, например, знаем все об атоме. Мы знаем, как это произошло, мы знаем, как это развивается, мы знаем, что это нам дает, но очень мало с точки зрения в первую очередь научных исследований знаем о питании», — сказала Голикова на сессии "Питание 3.0: персонализированный подход" в рамках II форума "Россия и мир: тренды здорового долголетия".

По ее словам, сейчас все рекомендации сводятся к тому, что не стоит есть слишком калорийную или малокалорийную пищу, надо употреблять достаточное количество белка, незаменимых жиров, получать необходимые витамины и минералы. Также нужно избегать воздействия на организм патогенов, таких как кишечная палочка, а также токсинов, к примеру, пестицидов, ртути, свинца.