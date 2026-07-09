Назван «виновник» двух частых заболеваний у женщин старше 55 лет

Международная группа ученых выяснила, что употребление алкоголя после 55 лет значительно повышает риск самого распространенного вид рака и самой часто диагностируемой сердечной аритмии у женщин. Исследование опубликовано в Journal of the American Heart Association (JAHA).

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Исследователи проанализировали данные о женщинах старше 55 лет из 204 стран и регионов мира. Они сравнили распространенность рака молочной железы и фибрилляции предсердий, а также оценили влияние 58 факторов, связанных с образом жизни и состоянием здоровья.

Анализ показал, что курение и употребление алкоголя одновременно связаны с особенно высокой частотой обоих заболеваний. По расчетам авторов, отказ от сигарет и ограничение алкоголя могли бы снизить глобальный риск развития рака молочной железы примерно на 15%, а риск фибрилляции предсердий — примерно на 12%.

При этом алкоголь оказался одним из наиболее значимых факторов риска: по оценкам ученых, с ним могут быть связаны около 9% случаев рака молочной железы и более 7% случаев фибрилляции предсердий.

По словам ученых, этанол нарушает работу печени, которая участвует в метаболизме гормонов, что может приводить к росту концентрации эстрогенов в крови. Эстрогены, в свою очередь, стимулируют рост клеток молочной железы, повышая риск развития опухолей. Алкоголь также способствует потере магния и калия, которые важны для стабильного сердечного ритма.

Также исследование показало, что наиболее высокие показатели обоих заболеваний наблюдаются в странах с высоким уровнем дохода, включая США, Канаду, Австралию и большинство стран Европы. Авторы связывают это с особенностями образа жизни: малоподвижностью, высоким индексом массы тела, избытком жиров и углеводов в питании.

Исследователи подчеркивают, что обнаруженная связь не означает, что аритмия вызывает рак груди или наоборот. Речь идет о том, что оба заболевания имеют общие модифицируемые факторы риска. По словам авторов, результаты помогут разрабатывать меры профилактики, которые одновременно снизят вероятность развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.