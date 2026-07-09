В РФ разработали реагент для обнаружения генетических измененных клеток

Ученые Новосибирского государственного университета вместе с коллегами из Института цитологии и генетики СО РАН разработали отечественный реагент для обнаружения генетически модифицированных клеток иммунной системы (CAR-T клеток). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

В основе препаратов - CAR-T-терапия. Это клеточный метод лечения заболеваний. Сначала у больного забирают часть собственных иммунных Т-клеток, затем с помощью специальных псевдовирусных частиц в клетки внедряют генетический код, заставляющий их производить особый белок-рецептор (CAR). Этот рецептор распознает сигнал-маркер на поверхности клеток, связывается с ним и запускает процесс борьбы с заболеванием.

"Группа Сергея Кулемзина создала собственный реагент для мониторинга CAR-T клеток в крови пациента методом проточной цитометрии. Такой реагент позволяет оценивать, как размножаются CAR-T клетки после введения препарата, и сопоставлять их долю в крови на разных этапах лечения. Ранее для этих задач использовались дорогие зарубежные наборы, доступ к которым усложнился из-за санкционных и логистических ограничений", - рассказали там.

Новый отечественный реагент, по данным исследователей, показывает сопоставимое качество и стабильность при значительно меньшей стоимости.

"Мы проверили его активность - он работает ничуть не хуже западного аналога и будет ощутимо дешевле, по моим оценкам, речь идет как минимум о сокращении затрат более чем в пять раз", - отметил Кулемзин.

Результаты были представлены на 15-й Международной мультиконференции "Биоинформатика регуляции и структуры геномов / системная биология" BGRS/SB-2026. Речь идет не о запуске какой-то отдельной разработки, а о формировании целой экосистемы инструментов, реагентов и сервисов, необходимых для доклинических и клинических исследований в области CAR-T терапии. Работы по данному направлению в том числе финансируются в рамках стратегического технологического проекта НГУ "Биомедицина" программы "Приоритет-2030". Кроме этого, по этой программе для НГУ завершается строительство кампуса мирового уровня.