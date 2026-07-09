Разработан мармелад для поддержания иммунитета и здоровья суставов

В Северо-Кавказском федеральном университете создали специализированный низкокалорийный мармелад, который сочетает в себе функции поддержки иммунитета, защиты и восстановления суставов, а также нормализации микрофлоры кишечника.

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«Мы хотели создать не просто десерт, а функциональное решение для людей с активным образом жизни. У спортсменов, сотрудников спецслужб, людей, занятых тяжелым физическим трудом, часто одновременно наблюдается дефицит микроэлементов, повышенная нагрузка на суставы и нарушения микробиоты. Наш мармелад закрывает сразу эти три потребности», — рассказал автор проекта, лаборант научно-исследовательской лаборатории пищевой и промышленной биотехнологии факультета пищевой инженерии и биотехнологий имени академика А. Г. Храмцова СКФУ Евгений Цыкин.

Как пояснили порталу «Это Кавказ» в пресс-службе вуза, в составе продукта — микроэлементы в биодоступной (хелатной) форме, комплекс глюкозамина, хондроитина и метилсульфонилметана для поддержки структуры хрящевой ткани суставов, а также пребиотики.

Мармелад отличается низкой калорийностью (70 ккал на 100 граммов) и не содержит легкоусвояемых углеводов.

«Самым трудоемким было разработать технологию мармелада без сахара. Нужно было подобрать такие полисахариды и желатин, чтобы они формировали правильную текстуру, не мешали работе биологически активных компонентов и при этом оставались приятными на вкус», — прокомментировал Цыкин.

На разработанную технологию производства планируется получить патент. В ближайших планах — расширение линейки продуктов для разных целевых групп.