Найдена причина проблем со зрением после Covid

Ученые из Португалии и Швеции выяснили, что развитие проблем со зрением после перенесенной коронавирусной инфекции связано со сбоями в работе некоторых типов Т-клеток, которые способствуют образованию хронических воспалений внутри глаз.

Об этом сообщила пресс-служба Линчепингского университета.

— Важно, что нам удалось показать, что эта проблема со зрением реальна и что данные нарушения можно выявить при помощи объективных тестов. Теперь мы знаем, что не так с глазами у данных пациентов, а также мы раскрыли возможные механизмы развития этих сбоев, — заявил профессор Нил Лагали.

Ученые изучили состояние здоровья ста жителей Швеции с жалобами на ухудшение зрения после COVID-19 и выявили нарушения в выработке 178 белков в слезной жидкости. Многие из них связаны с регулировкой работы нервных окончаний и Т-клеток. По словам исследователей, сбои в работе иммунных клеток ведут к воспалению нервов глаз, что вызывает нарушения остроты зрения. Эти симптомы у некоторых пациентов сохраняются более трех лет. Понимание механизмов, как надеются ученые, поможет создать терапии для восстановления зрения, передает ТАСС.

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