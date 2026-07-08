Найдена причина проблем со зрением после Covid

Ученые из Португалии и Швеции выяснили, что развитие проблем со зрением после перенесенной коронавирусной инфекции связано с появлением сбоев в работе некоторых типов Т-клеток, что способствует образованию очагов хронических воспалений внутри глаз и связанных с ним компонентов нервной системы. Об этом сообщила пресс-служба шведского Линчепингского университета.

"Важно, что нам удалось показать, что эта проблема со зрением реальна и что данные нарушения можно выявить при помощи объективных тестов. Теперь мы знаем, что не так с глазами у данных пациентов, а также мы раскрыли возможные механизмы развития этих сбоев. Мы надеемся, что это поможет создать терапии, которые помогут восстановить зрение", - заявил профессор Линчепингского университета (Швеция) Нил Лагали, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как отмечают ученые, многие больные, перенесшие ковид средней и высокой степени тяжести, жаловались в прошлом на появление характерных нарушений в работе органов зрения, которые делали глаза более чувствительными к яркому свету, мешали сфокусировать взгляд и читать текст. Со временем, у большинства пациентов эти нарушения проходили сами по себе, однако у некоторых больных они сохранялись на протяжении более трех лет.

Для раскрытия природы этих нарушений шведские и португальские биологи всесторонне изучили состояние здоровья глаз и всего организма в целом у ста жителей Швеции, жаловавшихся на ухудшение зрения после перенесенного COVID-19, а также трех десятков добровольцев, которые переболели ковидом без ощутимых последствий для их глаз. Ученые собрали образцы слезной жидкости и у тех, и у других добровольцев, получили снимки их сетчатки и проанализировали различия в работе иммунной системы.

В общей сложности исследователям удалось выявить нарушения в выработке 178 белков, присутствующих в слезной жидкости, которые возникли у пациентов после коронавирусной инфекции и последующего ухудшения зрения. Проведенный учеными анализ свойств этого набора молекул показал, что многие из них были связаны с регулированием работы нервных окончаний, а также определенных типов Т-клеток.

Некоторые из этих биомаркеров, такие как белки ITGB6 и NFASC, уже связывались в прошлом с развитием хронических воспалений, провоцируемых коронавирусной инфекцией. Это указывает на то, что вызываемые ковидом сбои в работе Т-клеток ведут к образованию очагов воспалений в нервах глаз, что способствует развитию нарушений в остроте зрения. Последующее изучение белков из этого набора поможет понять, как восстановить зрение у тех пациентов, у которых эти симптомы не пропали и через несколько лет после ковида, подытожили ученые.