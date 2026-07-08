Создан небольшой робот-стоматолог для подготовки зубов к коронкам

Учёные разработали миниатюрного внутриротового робота (MIR), который поможет стоматологам подготавливать зубы под коронки, виниры и другие реставрации. Статью в научном журнале IEEE Transactions on Medical Robotics and Bionics прокомментировал Залим Кудаев, основатель федеральной сети «Зубы за один день».

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Робот выглядит как компактный механизм, который крепится во рту пациента с помощью индивидуального прикусного блока. Основные двигатели находятся снаружи, а внутрь передаются только точные движения через гибкие валы. Устройство направляет стоматологический бор по заранее спланированной цифровой траектории и аккуратно удаляет больные или лишние ткани зуба.

В лабораторных испытаниях на заготовках средняя ошибка позиционирования составила 0,18 мм, а отклонение реальной обработанной поверхности от запланированной — 0,16 мм.

"Для стоматологических вмешательств это считается достаточным уровнем точности. Важно, что в тестах робот шлифовал заготовки из двух материалов: полимерной смолы, как для временных коронок, и гибридной стоматологической керамики, по твёрдости близкой к натуральной эмали".

Новая технология может сократить число визитов к врачу. Так, вместо трёх походов потребуется всего два. На первом стоматолог сканирует зубы, затем в лаборатории создают цифровой план и изготавливают коронку, а на втором визите робот точно обрабатывает зуб, и реставрацию сразу устанавливают.