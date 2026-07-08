Названа главная черта характера, отличающая долгожителей

Когда речь заходит о рецептах долгой и счастливой жизни, традиционно упоминаются правильное питание, регулярный спорт и крепкие социальные связи. Однако ученые все чаще приходят к выводу, что в формуле долголетия скрыт еще один важнейший, но долго игнорировавшийся компонент. Международная группа исследователей под руководством психолога Марии Кьяры Фастаме из Университета Кальяри (Италии) доказала: ключевую роль в том, как именно мы стареем, играет наш собственный характер. Результаты опубликованы в International Journal of Applied Positive Psychology.

Загадка сардинских долгожителей

Выявить чистый вклад психологических качеств в долголетие — задача не из легких. На процесс старения влияет огромное количество переменных: от генетической предрасположенности до уровня медицины и экологии. Чтобы минимизировать влияние внешних факторов, ученые обратили взор на Сардинию — одну из так называемых «голубых зон» планеты, где очень высока концентрация людей, а уровень хронических заболеваний, напротив, низок.

В фокус исследования попали 125 пожилых людей в возрасте от 71 до 101 года. Из них 55 человек проживали непосредственно в «голубой зоне» Сардинии, а 70 — в соседних районах. Обе группы имели схожий социально-экономический бэкграунд, одинаковые культурные корни и равный доступ к бесплатной государственной системе здравоохранения Италии. Все участники прошли комплексное тестирование, включавшее оценку физического и ментального здоровья, а также личностный опросник.

Сила открытого разума

Анализ результатов преподнес неожиданный сюрприз: показатели чисто физического здоровья и качества жизни у жителей «голубой зоны» и их соседей практически не отличались. Главное различие обнаружилось в их психологическом портрете.

Долгожители из «голубой зоны» продемонстрировали феноменально высокий уровень открытости новому опыту. Они сохранили детское любопытство, живой интерес к получению новых знаний и готовность к интеллектуальной деятельности.

Кроме того, жители «голубой зоны» владели развитой эмоциональной компетентностью и эффективными механизмами совладания со стрессом. Они тратили значительно больше времени на ментально и физически стимулирующие хобби.

Общая статистика исследования показала четкие закономерности: высокая добросовестность давала людям большую удовлетворенность жизнью, а высокий уровень невротизма, напротив, предсказуемо ухудшал восприятие собственного здоровья.

Характер как архитектор привычек

Авторы работы подчеркивают, что черты личности вряд ли влияют на биологическую продолжительность жизни напрямую через ДНК. Дело в опосредованном воздействии на образ жизни. Человек, открытый миру и обладающий гибким разумом, с гораздо большей вероятностью будет искать новые впечатления, заводить знакомства, путешествовать, читать и осваивать незнакомые навыки даже в преклонном возрасте.

Личность выступает фундаментом, на котором строятся полезные привычки. Она определяет, захочет ли человек правильно питаться и делать зарядку, или опустит руки перед первыми возрастными трудностями. Исследование вносит весомый вклад в копилку доказательств того, что психическая гигиена и развитие адаптивных черт характера важны для долголетия ничуть не меньше, чем физическая активность.