Гаджет-шлем и ожерелье: как человечество борется с аллергией в 2026 году

8 июля мир отмечает День борьбы с аллергией. Корреспондент «Вечерней Москвы» поговорила с аллергологом и иммунологом Любовью Фомичевой и узнала, как человечество борется с этой проблемой.

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Аллергия — это состояние, при котором иммунная система человека ошибочно воспринимает безвредное вещество как угрозу и начинает активно с ним бороться, хотя на самом деле никакой опасности нет. Она может проявляться по-разному: от легких высыпаний или насморка до угрожающих жизни отеков.

С аллергическими реакциями борются тем, что избегают аллергенов, которые их провоцируют, — объясняет Любовь. — Например, если реакция идет при контакте с каким-либо продуктом, его убирают из рациона. Если же избежать аллергена совсем нет возможности — например, при аллергии на пыльцу, — то люди принимают препараты, которые снимают симптомы.

По словам аллерголога, нужно старательно избегать самолечения, как и при любом недуге. Прежде чем пробовать нестандартный способ решения борьбы с аллергией, нужно проконсультироваться с врачом.

А ведь альтернативных методов действительно много! Например, ученые из Волгоградского медицинского университета придумали спасательный шлем, который защищает от пыльцы. На верхней его части расположен сменный фильтр, через который внутрь поступает уже очищенный воздух. Гаджет похож на респиратор. По словам разработчиков, устройство способно работать без подзарядки в течение восьми часов, а в случае необходимости переходить на резервный внешний источник питания.

Эстонцы придумали... ожерелье против аллергии. Точнее, гаджет со специальным фильтром, который нужно носить на шее как колье. Вентиляторы, работающие непрерывно, направляют в сторону лица уже очищенный воздух. Правда работает такое «украшение» только в помещении.

Иммунолог отмечает, что единственный способ, который может привести к многолетней или пожизненной ремиссии, — это аллерген-специфическая иммунотерапия. При ней в организм понемногу вводят аллерген, постепенно увеличивая дозу, чтобы выработать к веществу толерантность. Именно на основе такого метода работают некоторые альтернативные варианты лечения. Например, американские ученые поместили белок арахиса в состав зубной пасты. Десятки добровольцев с аллергией чистили зубы такой смесью на протяжении года. Доза арахиса в пасте при этом росла, а чувствительность к бобовым падала — организм привыкал к веществу. В итоге участники эксперимента при приеме даже самых высоких доз белка отмечали только легкие побочные эффекты.

Врач отмечает, что для аллергиков проводят молекулярную диагностику.

Современные тесты «разбирают» аллерген на отдельные компоненты. Это помогает точнее понять, на какой именно белок реагирует иммунная система, спрогнозировать тяжесть реакции и выявить перекрестные аллергены.

Практически у каждого аллергика есть свои способы борьбы с недугом. Главное, по словам аллерголога, при остром состоянии идти к врачу, а не обращаться к народной медицине.

Самолечение несет риски для жизни и здоровья. Например, часто человек изначально ставит себе не тот «диагноз» — принимает за реакцию симптомы вирусной инфекции, аутоиммунного процесса или побочного эффекта приема лекарства. Неконтролируемый прием медикаментов, например сосудосуживающих капель, приводит к формированию зависимости и не помогает при насморке из-за аллергии, — отмечает эксперт.

КСТАТИ

Согласно данным ВОЗ, аллергическими заболеваниями страдают до 35 процентов населения Земли. Аллергия занимает четвертое место в мире среди всех неинфекционных заболеваний.

НЕСТАНДАРТНЫЕ ВЕЩЕСТВА — «ПРОВОКАТОРЫ»

Реакции на пыльцу или какие-то продукты питания никого не удивляют. Однако существуют и довольно необычные аллергии.