Выявлены цепочки нейронов, связанные с обсессивно-компульсивным расстройством

Международный коллектив нейрофизиологов выявил цепочки нейронов в орбифронтальной коре, базальных ядрах и в правом височном полюсе мозга человека, которые играют определяющую роль в развитии обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР). Их изучение поможет создать первые методы терапии данного нарушения психики, сообщила пресс-служба португальского Центра изучения неизвестного Фонда Шампалимо (CCU).

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«Собранные нами сведения помогут нам создать более точечные подходы для стимуляции мозга, которые будут воздействовать на данные цепочки нейронов, а не на всю нервную систему целиком. Это позволит нам находить оптимальный метод воздействия на каждого пациента с учетом особенностей структуры его мозга», — заявил руководитель научной группы в CCU Альбино Оливейра-Майя, чьи слова приводит пресс-служба центра.

Ученые совершили это открытие в рамках проекта, нацеленного на изучение того, как на развитие обсессивно-компульсивного расстройства и других навязчивых состояний влияют различные органические повреждения мозга. Для получения этих сведений исследователи проанализировали большое число ранее проведенных экспериментов, в рамках которых медики и ученые получали МРТ-снимки мозга и отслеживали развитие различных нарушений психики.

В общей сложности нейрофизиологам удалось обнаружить 129 наборов снимков, полученных при наблюдениях за пациентами с обсессивно-компульсивным расстройством, у которых также были органические повреждения мозга. Эти изображения исследователи сравнили с аналогичным набором данных для 608 добровольцев, у которых не было ОКР, но при этом были схожие повреждения в разных отделах центральной нервной системы.

Проведенный исследователями анализ позволил им выявить четыре региона мозга, появление повреждений в которых существенным образом влияло на вероятность развития обсессивно-компульсивного расстройства и его характерных симптомов. В их число попали орбифронтальная кора, базальные ядра в правом и левом полушариях, правый височный полюс мозга, а также соединяющие их цепочки нейронов.

Как отмечают нейрофизиологи, эти регионы мозга уже связывались со способностью человека делать суждения и его склонностью к повторяющимся действиям. Последующее изучение нарушений в их работе поможет понять, как именно развивается ОКР, и разработать подходы, восстанавливающие нормальную работу этих цепочек нейронов при помощи транскраниальной магнитной стимуляции или других неинвазивных подходов, которые пока не способны помочь пациентам, подытожили ученые.

О навязчивых состояниях

Так называемые обсессивно-компульсивные расстройства представляют собой одну из самых распространенных форм нарушений психики. При их развитии у больного постоянно появляются навязчивые мысли, от которых тот безуспешно пытается избавиться, совершая различные повторяющиеся и однотипные действия. Они часто превращаются в наборы причудливых ритуалов, от которых впоследствии крайне сложно избавиться, так как надежных методов лечения ОКР не существует.