Ученые спрогнозировали рост бесплодия у женщин во всем мире

Число случаев бесплодия у женщин в возрасте от 35 до 49 лет по всему миру может увеличиться на 48,58% к 2036 году. Об этом говорится в исследовании, опубликованном журналом Lancet.

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Таким образом, через 10 лет бесплодными стать 80 млн женщин указанной возрастной группы. Ученые связывают эту тенденцию с ожирением, стрессом, доступом к вспомогательным репродуктивным технологиям и поздним планированием беременности. В связи с этим специалисты отметили острую необходимость ранней диагностики заболевания, расширения доступа к получению медпомощи и включения проблемы в национальные и глобальные программы здравоохранения.

До этого врач-реабилитационной медицины Денис Махонин и акушер-гинеколог Елена Юдина рассказали, что воспалительные процессы, нарушения микрофлоры или неспецифический цервицит — воспаление шейки матки — могут мешать наступлению беременности. Кроме того, иногда находят полипы и гормональные нарушения. По их словам, если беременность не наступает в течение года (или шести месяцев после 35 лет), нужно идти к врачу. После лечения и восстановления беременность может наступить довольно быстро, подчеркнули медики.